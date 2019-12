Im Zickzackkurs durch die Stadt

Bielefelder Autofahrer stoppt schlingernden Vordermann

20.12.2019, 18:39 Uhr | t-online.de

Ein Polizist hält eine Kelle (Symbolbild): In Bielefeld hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der viele weitere Fahrer gefährdet hat. (Quelle: imago images)

In Schlangenlinien ist ein Mann durch Bielefeld gefahren. Sein Hintermann versuchte, ihn zu stoppen. Das gelang ihm mit Hilfe der Polizei. Die fand dann den Grund für seine abenteuerliche Fahrweise.

Ein Autofahrer hat in Bielefeld seinen Vordermann, der in Schlangenlinien durch Heepen fuhr, verfolgt und durch die von ihm alarmierte Polizei zum Stehen gebracht.

Dem 42-jährigen Bielefelder fiel am Dienstagabend die abenteuerliche Fahrweise des Autofahrers vor ihm in der Stieghorster Straße auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann nutzte demnach nicht nur die gesamte Breite des Fahrstreifens, sondern fuhr auch teilweise viel zu schnell. Der 42-Jährige versuchte mit einer Lichthupe, seinen Vordermann auf seine Fahrweise aufmerksam zu machen, doch der setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Dann alarmierte der Bielefelder die Polizei.

Mann fuhr mehrmals in den Gegenverkehr

Er verfolgte den weißen Fiat vor ihm weiter und gab immer wieder den aktuellen Standort durch. Dabei fuhr der Vordermann mehrmals in den Gegenverkehr. Die entgegenkommenden Autos konnten noch rechtzeitig abbremsen und ausweichen.



Erst in der Vogteistraße gelang es den Beamten, den 36-jährigen Fahrer aus Bielefeld zu stoppen. Ein erster Atemalkoholtest ergab, dass er keinen Alkohol getrunken hatte. Ein Drogenvortest zeigte dann aber, dass er offenbar Drogen konsumiert hatte. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.







Die Beamten untersagten ihm anschließend, seine Autofahrt fortzusetzen. Sie erstatteten außerdem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Betroffene.