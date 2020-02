Werbung für die Region

Uni Bielefeld eröffnet Büro in New York

27.02.2020, 18:23 Uhr | t-online.de

Die Freiheitsstatue und Manhattan: Fünf Hochschulen aus Ostwestfalen-Lippe eröffnen ein gemeinsames Büro in New York. (Quelle: Chris Emil Janßen/Archivbild/imago images)

Fünf Hochschulen – davon zwei aus Bielefeld – eröffnen ein gemeinsames Büro im New Yorker Stadtteil Manhattan. Das Verbindungsbüro soll unter anderem die Zusammenarbeit mit nordamerikanischen Partnern fördern.

Das "Campus OWL" im Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) am East River in New York ist am Donnerstag eröffnet worden. Das Verbindungsbüro von fünf Hochschulen aus der Ostwestfalen-Lippe-Region soll US-Studenten über Studien- und Forschungsmöglichkeiten informieren. Das berichtet der WDR. Die beteiligten Hochschulen wollen den Standort aber auch für einen besseren Austausch mit Partnerinstituten in Nordamerika benutzen.

Für das gemeinsame Projekt haben sich die Universitäten Bielefeld und Paderborn, die Fachhochschule Bielefeld sowie die Hochschule und die Hochschule für Musik in Detmold zusammen getan. Direkt gegenüber dem UN-Gebäude wird Direktorin Katja Simons zukünftig den Wissenschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe bewerben.