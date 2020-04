Einsatz am Ravensberger Park

Unbekannte zünden Ordnungsamt-Fahrzeuge an

17.04.2020, 08:05 Uhr | t-online.de

Einsatzkräfte der Feuerwehr (Symbolbild): In Bielefeld sind drei Fahrzeuge des Ordnungsamtes in Brand gesetzt worden. (Quelle: onw-images/imago images)

Drei Fahrzeuge des Bielefelder Ordnungsamtes haben am Ravensberger Park gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und vermutet einen Zusammenhang mit der Corona-Krise.

In Bielefeld hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen gleich mehrere Feuer an Fahrzeugen des Ordnungsamtes löschen müssen. Drei Wagen wurden am Ravensberger Park in Brand gesetzt, wie "Westfalen-Blatt" und "RP Online" berichten.

Gegen 2.43 Uhr wurde die Polizei alarmiert. "Es war augenscheinlich Brandstiftung", schreiben beide Medien unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Vermutet werde ein Zusammenhang mit der Corona-Krise, da das Ordnungsamt für die Einhaltung des Kontaktverbotes zuständig sei. Deshalb ermittelt nun der Staatsschutz.

Eines der Fahrzeuge hätten die Einsatzkräfte vor der Zerstörung bewahren können, heißt es. Die anderen beiden seien massiv zerstört worden. Wie "Westfalen-Blatt" berichtet, soll die Schadenssumme bei 25.000 Euro liegen.