Kollegen in Quarantäne

Mitarbeiterin von Zulassungsstelle mit Coronavirus infiziert

28.07.2020, 12:56 Uhr | t-online.de

Eine Mitarbeiterin der Kfz-Zulassungsstelle in Bielefeld hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun müssen vorerst Dutzende ihrer Kollegen zu Hause bleiben.

Wegen eines Corona-Falls bei einer Mitarbeiterin der Kfz-Zulassungsstelle in Bielefeld befinden sich mindestens 35 ihrer Kollegen in Quarantäne. Das berichtet das "Westfalen-Blatt". Die Mitarbeiterin hatte demnach ihren Geburtstag gefeiert – und sich möglicherweise dort oder ein paar Tage vorher mit dem Coronavirus infiziert, so das "Westfalen-Blatt".

Die 35 Mitarbeiter, die sich nun zu Hause in Quarantäne befinden, wurden am Montag getestet. Mit Ergebnissen wird laut dem Blatt am Dienstag gerechnet.

Ordnungsamtsleiter in Isolation

Der Corona-Fall in der Kfz-Zulassungsstelle hat auch Auswirkungen auf das Ordnungsamt. Denn auch der Leiter der Behörde befindet sich nun vorerst in häuslicher Isolation. Denn er hatte an einer Konferenz in der Zulassungsstelle teilgenommen.

In Bielefeld sind mit Stand Montagmorgen bisher 567 Personen positiv auf Corona getestet worden. Davon sind 38 akut infiziert. 524 gelten als genesen.