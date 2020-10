Maßnahme gegen Corona

Schilder weisen auf Maskenpflicht in Bielefeld hin

28.10.2020, 12:48 Uhr | t-online

Ein Schild am Jahnplatz in Bielefeld weist auf die geltende Maskenpflicht hin: Wegen der Corona-Pandemie ist diese Maßnahme erlassen worden. (Quelle: Stadt Bielefeld)

In Bielefeld gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht. Schilder, die die Stadt aufgestellt hat, sollen Passanten nun daran erinnern.

Die Corona-Zahlen in Deutschland und in Bielefeld steigen weiter an. Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus in der Stadt einzudämmen, wurde unter anderem eine Maskenpflicht an stark frequentierten Orten in Bielefeld erlassen.

Nun hat die Stadt Schilder aufstellen lassen, die an das Tragen der Masken erinnern sollen. Das teilte die Stadt am Mittwoch auf Twitter mit. Sie weisen etwa am Hauptbahnhof und in der Innenstadt ab sofort auf die Maßnahme hin.

In Bielefeld gilt die Maskenpflicht etwa auf dem Bahnhofsvorplatz, der Bahnhofstraße, dem Jahnplatz und der Altstadt Fußgängerzone. Die Stadt hat auf einer Seite zusammengefasst, wo sie noch überall gilt.