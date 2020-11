Ermittlungskommission "Maske"

"Joker" überfällt Tankstelle in Bielefeld

09.11.2020, 17:31 Uhr | t-online

Eine "Joker"-Maske (Symbolbild): Eine ähnliche Gesichtsbedeckung trug der Täter in Bielefeld. (Quelle: Ukrinform/imago images)

Ein Unbekannter hat in Bielefeld einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle begangen. Er hat dabei eine besondere Maske getragen. Die Polizei reagiert.

Am Freitagabend hat ein Unbekannter an der Heeper Straße, Höhe Ravenberger Park, in Bielefeld eine Tankstelle überfallen – dabei trug er eine Maske der bekannten Figur des "Jokers" aus den Batman Filmen. Der Mann war bewaffnet und konnte samt Beute flüchten.

Gegen 22.25 Uhr betrat der Täter die Tankstelle, wie die Polizei mitteilte. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur der Kassierer und ein weiterer Kollege. Der Unbekannte ging zielstrebig auf den Kassierer zu und forderte die Herausgabe des Geldes. Dabei soll er diesen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Kassierer kam der Aufforderung des Räubers nach. Der Mann flüchtete anschließend über die Heeper Straße in Richtung Innenstadt.

"Joker" schlug auch in Herford zu



Besonders dabei ist: Der Mann trug eine Karnevalsmaske mit angesetzten hellblonden, leicht grünlich schimmernden langen und gelockten Haaren, weißer Haut sowie roten Lippen. Diese "Joker-Maske" ist im Internet erhältlich. Außerdem trug er einen schwarzen dünnen Pullover, eine weite Hose und weiße Laufschuhe.

Einen ähnlichen Überfall gab es einen Tag später, am Samstagmorgen, auf einen Verbrauchermarkt in Herford. Dort war der Täter allerdings nicht erfolgreich. Aufgrund der gleichen Täterbeschreibung stehen die Bielefelder Kriminalpolizisten in engem Kontakt mit den Ermittlern der Kreispolizeibehörde Herford.

Daher habe man die Ermittlungskommission "Maske" eingerichtet. Man prüfe aktuell, ob ähnliche Überfälle auf Bielefelder Geschäfte in jüngster Zeit mit diesen Taten in Verbindung stehen.