7.000 Euro Schaden

Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

21.12.2020, 15:30 Uhr | t-online

Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (Symbolbild): In Bielefeld sind zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Bielefeld haben sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie mussten in Krankenhäusern gebracht und die Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld-Windflöte sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Zwei Autos stießen gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung Karl-Triebold-Straße und Senner Straße zusammen.

Ein 60-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei auf der Senner Straße in Richtung Karl-Triebold-Straße. Dort wollte er nach links in die Kreuzung abbiegen. Er stieß dabei mit dem 35-jährigen Skoda eines Bielefelders zusammen. Dieser fuhr auf der Karls-Triebold-Straße in Richtung Friedrichsdorfer Straße.

Beide Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 7.000 Euro. Der Einmündungsbereich der Karl-Triebold-Straße und der Senner Straße war vorübergehend gesperrt.