Pkw kollidieren frontal

53-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

08.01.2021, 08:22 Uhr | t-online

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild): In Bielefeld ist eine 53-Jährige bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. (Quelle: Frank Sorge/imago images)

Bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld sind zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen lebensgefährlich. Zwei Autos stießen frontal ineinander.

In Bielefeld sind am Donnerstag zwei Pkw auf der Talbrückenstraße in Schildesche frontal zusammengestoßen. Eine 53-jährige Bielefelderin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein 22-jähriger Mann verletzte sich ebenfalls. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Laut Polizei befuhr der 22-Jährige gegen 14 Uhr die Talbrückenstraße in Richtung Herforder Straße. Im Kurvenbereich in Höhe des Reiterhofs geriet sein PKW aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen Bielefelderin zusammen. Sie war in Richtung Schildesche unterwegs.

Die Feuerwehr musste die 53-Jährige aus ihrem Pkw befreien. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Talbrückenstraße war für Bergungsarbeiten über eine Stunde voll gesperrt.