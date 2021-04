Unfall in Bielefeld

Verkehrsschild in 47 Meter entferntes Badezimmer katapultiert

21.04.2021, 15:35 Uhr | AFP, t-online

Nach einem Unfall in Bielefeld ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Eine Frau fand in ihrem Badezimmer ein Verkehrsschild, das zuvor noch auf der Straße stand.

Nächtlicher Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen: Beim Aufprall eines Autos auf eine Verkehrsinsel ist in Bielefeld-Sennestadt ein Verkehrszeichen durch die Luft geschleudert worden und in einem 47 Meter entfernten Badezimmerfenster eingeschlagen. Die aus dem Schlaf aufgeschreckte Bewohnerin fand das Schild mit weißem Pfeil auf blauem Grund am Boden des Badezimmers, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das zerstörte Fenster: Das Verkehrsschild flog 47 Meter weit. (Quelle: Polizei Bielefeld)



Die Frau hatte den Angaben zufolge am Montag gegen 02.30 Uhr ein lautes Geräusch und Motorenlärm gehört, bevor sie im Badezimmer den überraschenden Fund machte. Laut Polizei war kurz zuvor ein unbekannter Autofahrer auf der Paderborner Straße gegen die Verkehrsinsel geprallt. Dabei wurde das Schild genau in das Badezimmerfenster katapultiert.



Die Ordnungshüter suchen nun nach dem flüchtigen Lexus-Fahrer. Er flüchtete nach dem Unfall. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.