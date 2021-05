Transporter kracht in Lkw

24-Jähriger stirbt bei Unfall auf Autobahn

06.05.2021, 11:00 Uhr | dpa

Stau an einer Baustelle der A2 (Archivbild): Bei Bielefeld ist ein 24-Jähriger mit seinem Transporter in einen Lkw gekracht. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Am Ende eines Staus ist ein Mann mit seinem Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Autobahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Ein 24-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Bielefeld ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Transporter am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ungebremst auf einen stehenden Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Grund für den Stau war nach Polizeiangaben eine Tagesbaustelle.

Er starb noch an der Unfallstelle. Der 22-jährige Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Autobahn 2 war hinter der Anschlussstelle Bielefeld-Ost in Richtung Dortmund vorübergehend gesperrt.