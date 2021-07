Zusammenstoß in Bielefeld

Motorradfahrer bei Unfall an Krezung schwer verletzt

04.07.2021, 12:00 Uhr | dpa, t-online

Ein Rettungswagen in Bielefeld (Symbolbild): In der Stadt wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. (Quelle: teutopress/imago images)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld schwer verletzt worden. Er war an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 59-Jähriger ist bei einer Fahrt mit seinem Motorrad in Bielefeld mit einem Auto kollidiert. Er hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Samstagabend: Demnach fuhr ein Motorradfahrer auf der B61 in Richtung Eckendorfer Straße an die Kreuzung Walther-Rathenau-Straße heran. Dabei stieß er mit einem von links heranfahrenden Audi zusammen und stürzte schwer.

Wegen seiner schweren Verletzungen musste der 59-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 27-jährige Audi-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Bei dem Unfall sei ein hoher Sachschaden entstanden, so die Polizei Bielefeld: Demnach hätten beide Fahrzeuge aufgrund ihrer starken Beschädigung abgeschleppt werden müssen und eine Fußgängerampel kam zu Schaden. Die Südröhre des Ostwestfalentunnels sei für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und erst gegen 23 Uhr wieder befahrbar gewesen.