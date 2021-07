Bielefeld

Motorradfahrer bei Unfall in Bielefeld schwer verletzt

04.07.2021, 09:05 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war am Samstagabend mit seiner Maschine beim Überqueren einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.