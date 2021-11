Magdeburg

Linke sagt Landesparteitag aufgrund der Corona-Lage ab

16.11.2021, 19:49 Uhr | dpa

Die Linke in Sachsen-Anhalt hat einen für das Wochenende geplanten Landesparteitag wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie abgesagt. Dies habe der Landesvorstand der Partei in Absprache mit Delegierten sowie den Stadt- und Kreisvorsitzenden entschieden, teilte ein Sprecher des Landesverbandes am Dienstag mit. "Wir sind uns des Redebedarfs innerhalb der Partei bewusst", hieß es in einer Mitteilung der Linken. Man halte die Absage aber für unausweichlich.

Man wolle nun zeitnah den Landesparteitag neu einberufen und dabei eine digitale Variante mit einplanen. Auf der zweiten Tagung des achten Parteitages in Leuna hätte unter anderem die Landtags- und Bundestagswahl ausgewertet werden sollen. Außerdem stand eine Neuwahl des Landesvorstands an.