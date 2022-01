Bielefeld

Razzia: Mehr als 100 Kilo Drogen sichergestellt

19.01.2022, 16:57 Uhr | dpa

Bei einer Razzia in mehreren Wohnungen in Gütersloh und Bielefeld hat die Polizei 112 Kilo Rauschgift, eine Maschinenpistole sowie eine hohe sechsstellige Summe Bargeld sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mitteilten, hatte bei dem Einsatz am vergangenen Freitag eine Spezialeinheit der Polizei auch einen 38-Jährigen in einem Wohngebiet in Gütersloh festgenommen. Er soll in großem Umfang mit Betäubungsmitteln aller Art Handel getrieben haben. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Ermittelt werde auch gegen zwei Mittäter aus Gütersloh, sagte ein Polizeisprecher.