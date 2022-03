Bochum

Nach Becherwurf: VfL Bochum entschuldigt sich

18.03.2022, 22:54 Uhr | dpa

Der VfL Bochum hat sich nach dem Spielabbruch in der Fußball-Bundesliga offizell entschuldigt. "Wir können uns nur in aller Form bei Linienrichter Christian Gittelmannn entschuldigen. Ein hochpeinlicher und bitterer Abend für uns. Eine extrem dumme Aktion", hieß es in einem Tweet des Vereins.

Die Partie gegen Borussia Mönchengladbach war am Freitagabend wegen eines Becherwurfs abgebrochen worden. In der 68. Minute war Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden, der von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen wurde. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach daraufhin sofort die Partie. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für Gladbach.