Vonovia im Auftrieb dank Übernahme von Deutsche Wohnen

Die ├ťbernahme der Deutsche Wohnen hat Deutschlands gr├Â├čtemn Immobilienkonzern Vonovia weiter Auftrieb gegeben. Zudem profitiert das Unternehmen von steigenden Mieteinnahmen, wohnungsnahen Dienstleistungen sowie Neubauten. W├Ąhrend Vonovia am Donnerstag in Bochum die Jahresziele f├╝r Umsatz und Ergebnisse best├Ątigte, will das Unternehmen weniger investieren in den Neubau f├╝r den eigenen Bestand.