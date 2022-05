Reis zu Haaland: Für 75 Millionen drei Jahre Bundesliga

Auf die Frage, was er bei solchen Summen auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, in der im Fußball häufig auch von mehr finanzieller Demut gesprochen wurde, denke, sagte Reis: "Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Bei den Transfers fängt ein englischer Verein an, weil er die Kohle hat. Die englischen Clubs leiden vielleicht nicht so sehr unter der finanziellen Entwicklung durch die Pandemie, weil sie im Hintergrund Investoren haben, die über entsprechende Finanzmittel verfügen und die dann auch beisteuern."