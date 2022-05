Autofahrer übersieht Straßenbahn: bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Montag in Bochum beim Wenden eine von hinten herankommende Stra├čenbahn ├╝bersehen. Die Stra├čenbahn habe den Wagen trotz Vollbremsung erfasst, der Fahrer sei im Fu├čraum in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehrleute h├Ątten den ├Ąlteren Mann mit schwerem Ger├Ąt aus dem Auto herausgeholt. Er kam ins Krankenhaus. In der Stra├čenbahn gab es laut Feuerwehr keine Verletzten.