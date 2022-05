Nur 1361 Influenza-Fälle in NRW während Grippe-Saison

Bochum Nur 1361 Influenza-F√§lle in NRW w√§hrend Grippe-Saison Von dpa 31.05.2022 - 05:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine √Ąrztin h√§lt eine Spritze mit einem Wirkstoff gegen die Grippe in der Hand. (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Grippe-Welle ist in Nordrhein-Westfalen erneut weitgehend ausgeblieben. In der gesamten Grippe-Saison 2021/22 sind dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen insgesamt 1361 Influenza-Fälle gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. In der Grippe-Saison 2020/21 waren landesweit sogar nur 98 Fällen bekanntgeworden. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Influenza-Fälle im bevölkerungsreichsten Bundesland zwischen 25.000 und 36.000 je Saison. Bei der Grippe-Saison wird der Zeitraum der Kalenderwoche 40 bis Kalenderwoche 20 des Folgejahres angesetzt.

√úber die Zunahme der Grippe-F√§lle auf ganz niedrigem Niveau liegen dem Landeszentrum nach eigenen Angaben keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es k√∂nnten etwa umfangreichere Corona-Schutzma√ünahmen und m√∂glicherweise auch eine h√∂here Akzeptanz und stringentere Umsetzung in der Vorsaison eine Rolle gespielt haben. Denkbar sei auch, dass ein ge√§ndertes Testverhalten dabei Einfluss hatte, weil die Grippe wieder st√§rker in den Blickpunkt genommen worden sei: Wom√∂glich seien in der j√ľngsten Saison mehr Personen mit entsprechenden Symptomen nicht nur auf Covid-19, sondern auch auf Influenza getestet worden.

Das Landeszentrum stellte allerdings fest, dass in der j√ľngsten Grippe-Saison die Fallzahlen gegen Ende bisher nicht auf nahe Null wie in den Vorsaisons gesunken seien. Die Anzahl der w√∂chentlich gemeldeten Influenzaf√§lle verharre seit der 15. Kalenderwoche 2022 auf einem gleichbleibenden Niveau. Das Influenza-Geschehen sei in der j√ľngsten Saison also offenbar zeitlich nach hinten verschoben, hie√ü es.