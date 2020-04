Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bonn

20.04.2020, 09:01 Uhr | t-online.de

Mehrere Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Die Bonner Polizei sucht intensiv nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

In Bonn-Splittersdorf haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Eine Zeugin hörte gegen 4.20 Uhr einen lauten Knall in der Kennedyallee und alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein an einer Außenseite eines Gebäudes angebrachter Geldautomat gesprengt worden war, teilte die Polizei mit. Ein nicht unerheblicher Sachschaden sei entstanden.

Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert und in einem Bus untergebracht. Ein Mann erlitt ein Knalltrauma und wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Intensive Fahndung ohne Erfolg

Wie die Polizei weiter mitteilte, flüchteten mehrere Täter in einem dunklen Auto. Möglicherweise flüchtete auch ein Motorradfahrer nach der Tat. Zu den Tätern gibt es noch keine weiteren Beschreibungen.



Die Polizei begann sofort mit intensiven Fahndungsmaßnahmen, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bisher ohne Erfolg. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.