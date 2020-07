Black-Lives-Matter-Bewegung

Rassismus-Debatte um "Mohren"-Schriftzug am Beethoven-Haus

16.07.2020, 12:10 Uhr | t-online.de

"Im Mohren" steht an der Fassade des Beethoven-Hauses in Bonn: Auch hier ist die Diskussion um die Bezeichnung "Mohr" infolge der Anti-Rassismus-Bewegung entfacht. (Quelle: Steinach/Archivbild/imago images)

Die "Black Lives Matter"-Bewegung hat bundesweit die Rassismus-Debatte um die Bezeichnung "Mohren" angeregt. Auch das bekannte Beethoven-Haus steht nun im Fokus der Diskussion.

Während die "Mohrenapotheke" in Bonn im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung bereits einen Schritt in Richtung Namensänderung gemacht hat, steht nun erneut ein Gebäude in der Stadt im Fokus der Rassismus-Debatte: das Beethoven-Haus. Das berichtet der WDR.

Bundesweit hat die Bewegung nach dem Tod von George Floyd die Diskussion um den Begriff "Mohren" angestoßen. Während es in Berlin um die U-Bahn-Haltestelle "Mohrenstraße" geht, dreht es sich in Bonn um die "Mohrenapotheke". Doch die will einen neuen Namen haben. Ein neues Logo gibt es dazu bereits. Statt eines Schwarzen bildet dieses nun einen Mörser ab. Die Umbenennung erfolgt schrittweise: von "Mohrenapotheke" über "Mohrenapotheke am KAP" hin zu "Apotheke am KAP". Nicht ganz so einfach läuft die Änderung am Beethoven-Haus ab.

Die Fassade in der Bonngasse kann nicht einfach verändert werden, das Gebäude ist denkmalgeschützt. Doch an der Wand klafft der Schriftzug "Im Mohren", daneben ist die "Mohren-Figur" zu sehen. Beide sind bereits seit dem 19. Jahrhundert dort verankert. Und das soll offensichtlich auch so bleiben, wie "Express" Ursula Timmer-Fontani, Sprecherin des Beethoven-Hauses, zitiert. Man distanziere sich auch davon, heißt es weiter.

Ziel sei es nun, die Zusammenhänge des Gebäudes, seiner Geschichte sowie der rassistischen Begrifflichkeiten zu erläutern. Nicht nur auf der Beethoven-Haus-Seite soll dieser Text erscheinen, auch bei Wikipedia möchte man ausdrücklich darauf hinweisen, erklärt die Sprecherin.