Umweg für Fahrgäste

Lokführer von Intercity vergisst Halt in Bonn

29.07.2020, 20:05 Uhr | dpa

Ein Intercity der Deutschen Bahn: Ein Lokführer hat den Halt in Bonn verpasst. (Quelle: Rüdiger Wölk/Archivbild/imago images)

Fahrgäste eines Intercitys mit dem Ziel Bonn mussten sich auf einen langen Umweg einstellen. Statt des geplanten Haltes ging es für sie nach Koblenz. Der Lokführer vergaß, anzuhalten.

Ein Lokführer hat einen geplanten Halt seines Intercitys bei Bonn ausgelassen und den Zug fälschlicherweise weiterfahren lassen. Passagiere, die eigentlich hatten aussteigen wollten, konnten den IC daher erst beim nächsten Halt in Koblenz verlassen, wie ein Bahn-Sprecher am Mittwoch bestätigte. Der Fehler sei bereits am Montag geschehen.

Hintergrund sei, dass es auf der Strecke zwischen Köln und Bonn gerade Bauarbeiten gebe. Statt am Bonner Hauptbahnhof hätte der Zug daher in Bonn-Beuel halten sollen. Diesen Umstand habe der Lokführer aber übersehen – und sei weitergefahren. Über das Missgeschick hatte zunächst der "Bonner General-Anzeiger" berichtet.