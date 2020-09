Diebstahl aus geparktem Auto

Polizei Bonn nimmt 17-Jährigen fest

22.09.2020, 09:16 Uhr | t-online

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Dienstag einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen. In der Nacht wurde er bei einem mutmaßlichen Diebstahl aus einem geparkten Auto entdeckt. Die Polizei konnte auch seine Beute sicherstellen.

In Bonn haben Polizisten einen 17-Jährigen festgenommen. Bei der nächtlichen Streife war den Polizeibeamten ein geparkter Wagen aufgefallen, in dem Licht brannte. Der Inhalt des Wagens war offensichtlich durchwühlt worden. Vor einem weiteren Wagen lag der junge Mann. Ein Rennrad war an einen Carport in der Nähe gelehnt.



Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Ausweispapiere, die nicht alle von dem Überprüften selbst waren. Außerdem trug er mehrere Smartphones bei sich. Der Eigentümer des Wagens gab später an, dass auch der Rucksack, den der Jugendliche trug, aus dem Auto stammte.

Nach ersten Feststellungen sei der 17-Jährige ohne festen Wohnsitz. Darüber hinaus war er im Fahndungssystem auch zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben. Die Polizeistreife stellte neben dem Rennrad auch diverse aufgefundene Gegenstände sicher. Ein Team der Kriminalwache übernahm die weitergehende Bearbeitung, zu der auch die Spurensicherung an dem betroffenen Wagen gehört.