Verkehr behindert

Stadt Bonn für Rheinhochwasser gerüstet

30.01.2021, 13:04 Uhr | t-online

Starker Regen und tauender Schnee sorgen an den Rheinufern für Aufregung. In Bonn hat die Stadt bereits Vorkehrungen getroffen, um im Falle eines Hochwassers gerüstet zu sein.

In Bonn wurden Vorkehrungen für ein Rheinhochwasser getroffen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Wegen des Tauwetters und der starken Regenfälle könnte der Pegel extrem steigen. Aktuell ist ein Wert von 5,84 Metern erreicht. Am Sonntag erwartet die Stadt einen Wasserstand von etwa 7,25 Metern, am Montag soll sogar die Marke von acht Metern geknackt werden.

Ab fünf Metern werden in der Stadt die Kanäle gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Sollte das Wasser weiter steigen müsse auch die Schiffahrt eingestellt werden. Ab sieben Metern werden in Beuel die Dammtore zwischen Wolfsgasse und Ernst-Moritz-Arndt-Straße geschlossen. Auch viele Straßen müssten gesperrt werden. Einige Stadtbahnlinien, wie beispielsweise die Linie 66, könnten im Laufe des Wochenendes nicht mehr passierbar sein.