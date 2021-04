Starke Rauchentwicklung

Feuerwehr löscht Großbrand auf Schrottplatz

27.04.2021, 08:36 Uhr | t-online

Die Feuerwehr Bonn hat einen Großbrand auf einem Schrottplatz gelöscht. Alte Autos, Metallteile und Kunststoffe fingen Feuer und führten zu einer starken Rauchentwicklung.



In Bonn hat es einen Großbrand auf einem Schrottplatz gegeben. Als sich in der Nacht zum Dienstag ein großes Feuer entwickelte, appellierte die Feuerwehr an Anwohner in Bonn-Beuel, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Flammen sollen weit über den Norden Bonns zu sehen gewesen sein und mit dem Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung.

Alte Autos, Metallteile und Kunststoffe wurden vom Feuer umzingelt. Gebäude waren nicht betroffen, bestätigte die Feuerwehr dem "General-Anzeiger".

Rund 30 Einsatzkräfte löschten den Brand vom Balkon eines Nachbarhauses und auf dem Schrottplatz selbst. Verletzt wurde niemand.