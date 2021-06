Schwere Gesichtsverletzungen

Jugendliche stoßen Lokführer vor Zug

07.06.2021, 20:59 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche haben einen Lokführer vor einen Zug geschubst und ihn schwer verletzt. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe.

Brutaler Angriff auf einen Lokführer in Eitorf bei Bonn: Mehrere Jugendliche grölten gegen 3.45 Uhr in der Nacht zum Sonntag auf dem Bahnsteig herum. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, zeigte ein Lokführer Zivilcourage und sprach die Jugendlichen an. Davon fühlten sich die Jugendlichen provoziert, es kam zum Streit und schließlich zur Attacke.

Zwei Jugendliche schlugen und traten auf den Lokführer ein, stießen ihn aufs Gleis – unmittelbar vor eine gerade eingefahrene S-Bahn. "Doch damit nicht genug", heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. "Die aggressiven Männer sprangen ihrem Opfer ins Gleis hinterher und traten wiederholt gegen seinen Kopf."

Lokführer erlitt schwere Verletzungen



Erst als ein Lokführerkollege einschritt und die Täter anschrie, hörten diese auf und ergriffen die Flucht, nahmen dabei aber noch den Rucksack ihres 45-jährigen Opfers mit. Der Lokführer kam mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Kurz nach der Tat fanden die Beamten einen 16-Jährigen versteckt in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofs. Der Jugendliche führte die Polizei zum weggeworfenen Rucksack des Lokführers. Ob der 16-Jährige an der Tat beteiligt sei, werde noch ermittelt, teilte die Polizei weiter mit. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter der kostenfreien Nummer 0800 / 6 888 000 oder bei einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.