Nach 14-tägiger Quarantäne

Bonn zahlt PCR-Tests für Reisende aus Virusvariantengebieten

06.07.2021, 09:56 Uhr | t-online

Flughafen Köln-Bonn (Symbolbild): Reisende aus Virusvariantengebieten müssen zwei Wochen in Quarantäne. (Quelle: Nurphoto/imago images)

Reisende aus Virusvariantengebieten müssen bei Ankunft in Deutschland 14 Tage in Quarantäne. Die Stadt Bonn empfiehlt am Ende der Isolation PCR-Tests – und zahlt diese sogar.

Die Stadt Bonn empfiehlt ab sofort PCR-Tests für Einreisende aus sogenannten Virusvariantengebieten. Die Kosten für die Testung nach der vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne übernimmt die Stadt.

Täglich kommen laut Mitteilung zehn Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten. Da in der Bundeseinreiseverordnung aber keine abschließende Testung für Einreisende aus Virusvariantengebieten vorgeschrieben ist, hat der Krisenstab der Stadt Bonn das Angebot erstellt.

Trotz bundesweit sinkender Corona-Zahlen meldeten zuletzt viele Bundesländer, dass der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen zuletzt "spürbar" gestiegen sei.