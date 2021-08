Sie ließ Paar zum Duschen in Wohnung

Angebliche Flutopfer beklauen hilfsbereite Frau

25.08.2021, 10:13 Uhr | t-online, dpa

In Euskirchen wollte eine Frau zwei angeblichen Flutopfern helfen – und wurde von dem Paar in ihrer Wohnung beklaut. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Die Gutmütigkeit einer Bürgerin haben mutmaßliche Betrüger ausgenutzt: Angebliche Flutopfer haben laut Polizei eine hilfsbereite Frau in Euskirchen bei Bonn bestohlen. Die 47-Jährige war demnach am Dienstagmorgen in einem Park mit einem Paar ins Gespräch gekommen, das dort in einem Zelt übernachtet hatte.

Der Mann und die Frau behaupteten, durch die Flutkatastrophe obdachlos geworden zu sein. Die 47-Jährige bot den beiden an, bei ihr zu duschen. "Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass aus ihrer Geldbörse in der Wohnung Geld fehlte", teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Mutmaßliche Täterin hat auffälliges Gebiss



Jetzt sucht die Polizei nach dem Paar. Beide sollen etwa zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Der Mann ist circa 1,75 Meter groß, schlank, hat einen Vollbart mit Schnäuzer und schwarze, etwa fünf Zentimeter lange Haare. Die Frau ist der Beschreibung zufolge etwa 1,60 Meter groß und ebenfalls schlank.



Ihre langen, hellblonden Haare würden ihr weit über die Schultern reichen, hieß es. Auffällig sei zudem ihr Gebiss: Ihr würden mehrere Zähne fehlen.