Bonn

Defekt sorgt für hohe Kohlenstoffmonoxid-Konzentration

27.10.2021, 09:28 Uhr | dpa

Eine defekte Heizung hat in Bonn für eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in zwei Wohnhäusern gesorgt. Bewohner hätten am Dienstagabend einen Gasgeruch gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen stellten die Einsätzkrafte eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration fest. Das Gas selbst ist geruch-, geschmack- und farblos.

Bewohner aus zwei Wohnhäusern wurden in Sicherheit gebracht. Die Heizung des Hauses mit der höchsten Gaskonzentration wurde stillgelegt und nach ausreichender Lüftung wieder eingeschaltet. Beim Gasaustritt wurde niemand verletzt. Nach den Maßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.