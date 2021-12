Bonn

Vollsperrung der A565 in Bonn wegen Blindgänger-Entschärfung

06.12.2021, 20:08 Uhr | dpa

Die Autobahn 565 soll in Bonn noch am Montagabend wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in beide Richtungen gesperrt werden. "Das wird eine kurzfristige Sperrung", sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Ein genauer Zeitpunkt stand zunächst allerdings noch nicht fest. Die Fundstelle der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe auf dem Universitätscampus Endenich befinde sich nur etwa 100 Meter entfernt von der Autobahnfahrbahn, teilte die Stadt mit. Die Bombe war am Montag entdeckt worden. Zunächst sollten vor der Entschärfung des Blindgängers im Umkreis von rund 300 Meter Universitätsinstitute, Unternehmen und Wohnhäuser evakuiert werden.