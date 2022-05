Langzeitstudie: Mehr Sport getrieben in Zeiten von Corona

Im Corona-Jahr 2021 hat demnach rund die HĂ€lfte der etwa 430 Beteiligten sich an fĂŒnf Tagen der Woche mindestens 30 Minuten bewegt. Beim letzten Untersuchungsjahr 2015 hatten das nur etwa 30 Prozent geschafft. "Die Corona-Zeit war quasi ein "Booster" fĂŒr einen Teil der Bevölkerung, sich mehr zu bewegen", sagte am Montag Alexander Woll, Leiter des Instituts fĂŒr Sport und Sportwissenschaft am KIT, bei der Vorstellung der Ergebnisse in Karlsruhe. Das sei ein Befund, der auch durch internationale Forschungen bestĂ€tigt werde.