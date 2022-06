Verband freier Tankstellen: Steuersenkung kommt an

Die Sprit-Steuersenkung kommt nach Einsch├Ątzung des Bundesverbandes freier Tankstellen bei den Kunden an. "Die Ma├čnahme scheint auf den ersten Blick weitestgehend weitergegeben worden zu sein", sagte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des Verbandes, Stephan Zieger, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Herausforderung bestehe darin, den niedriger besteuerten Sprit von den Raffinerien und Lagern in ausreichender Menge rasch an die Tankstellen zu bekommen. Der F├╝llstand der Tanks an den Tankstellen habe zum Teil zun├Ąchst nur bei 20 bis 30 Prozent gelegen. Denn volle Tanks mit der alten Steuerlast seien unter kaufm├Ąnnischen Gesichtspunkten nicht verkraftbar, erl├Ąuterte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des Verbandes.