Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Hannover 96 2:0

05.09.2020, 15:01 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 2:0 (1:0) gewonnen und holte im sechsten Vorbereitungsspiel den sechsten Erfolg. Eine Woche vor dem Pflichtspielstart traf am Samstag der frühere 96-Profi Niclas Füllkrug (39. Minute) vor der Pause, Josh Sargent erhöhte nach einem Patzer von Torhüter Michael Esser (72.) auf 2:0. Bei den Gästen kam der am Freitag verpflichtete Patrick Twumasi zwölf Minuten vor dem Ende zum ersten Einsatz für 96.

Die Partie auf Platz 11 des Bremer Weserstadions fand aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Bremer treten in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag (20.45 Uhr/Sky) beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena an. 96 gastiert am zwei Tage später (18.30 Uhr/Sky) beim Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers.