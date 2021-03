Bremen

Möglicherweise Urteil zum Betrug mit Sozialleistungen

03.03.2021, 02:42 Uhr | dpa

Im Prozess um massenhaften Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven werden heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. Möglicherweise könnte noch am selben Tag das Urteil verkündet werden, wie der Gerichtssprecher mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59 Jahre alten Angeklagten vor, Zuwanderern in den Jahren 2013 bis 2016 unberechtigt Sozialleistungen verschafft und damit Geld verdient zu haben. Laut Anklage soll dem Jobcenter Bremerhaven durch die Taten ein Schaden von rund 6,1 Millionen Euro entstanden sein. Dem Gerichtssprecher zufolge hat der Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt. Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich auf eine Verständigung, die eine Bewährungsstrafe zwischen 20 Monaten und zwei Jahren vorsieht. Zusätzlich soll eine Geldstrafe zwischen 500 und 700 Tagessätzen verhängt werden. (Az. 5 KLs 770 Js 68235/15)