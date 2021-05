Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte ritzen 15 Hakenkreuze in Autos

03.05.2021, 12:37 Uhr | t-online

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild): Die Polizei in Bremen sucht nun nach den Tätern, die die Hakenkreuze in den Lack geritzt haben. (Quelle: Fotostand/imago images)

Auf dem Gelände eines Betriebs in Bremen haben bisher unbekannte Täter randaliert und damit einen hohen Sachschaden angerichtet. In den Lack von vier Lkw wurden Hakenkreuze geritzt.

Am vergangenen Wochenende haben bisher unbekannte Täter 15 Hakenkreuze in Autos geritzt. In der Überseestadt gelangten die Täter auf das eingezäunte Gelände eines Betriebes in der Straße Walfischhof und beschädigten dort vier Lkw.

Auch die Scheibenwischer und andere Fahrzeugteile wurden verbogen oder abgebrochen, berichtet die Polizei. Es entstand ein hoher Sachschaden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Betriebes gemacht haben werden gebeten, diese bei der Polizei unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.