Bremen hat bundesweit die meisten Fahrradliebhaber

01.06.2021, 07:07 Uhr | AFP

Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen über den Osterdeich (Archivbild): Im Norden sind Fahrräder am beliebtesten. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Fahrräder sind im Norden Deutschlands ein besonders beliebtes Verkehrsmittel. Fast jeder zweite Bremer hält den Drahtesel laut einer Umfrage für die ideale Fortbewegungsmöglichkeit



Den größten Anteil von Fahrradliebhabern in Deutschland hat einer Umfrage zufolge das Land Bremen. Mit 45 Prozent hält fast jeder zweite Bremer das Fahrrad für das ideale Fortbewegungsmittel, wie die am Dienstag veröffentlichte repräsentative Yougov-Erhebung für die Versicherung HUK-Coburg unter mehr als 4.000 Menschen ergab. Es folgten die anderen nördlichen Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hamburg auf den Rängen zwei bis sechs.

Berlin erreichte mit 29 Prozent einen Wert genau im Bundesschnitt und landete auf Platz zehn des Rankings. Das Schlusslicht bildete das Saarland, wo mit 19 Prozent jeder Fünfte das Fahrrad bevorzugt. Gefragt wurde zudem, mit welchem Fortbewegungsmittel die Deutschen in Zukunft rechnen. Beim Fahrrad kam auch hier Bremen an die Spitze, gefolgt von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Hessen und Saarländer sind mit je 17 Prozent am wenigsten vom Fahrrad als Zukunftsmodell überzeugt.

Eine weitere Frage galt dem Interesse an neuen Radwegen. Gefragt nach den wichtigsten Themen für die Mobilität der Zukunft, nannte mit 23 Prozent knapp jeder Vierte Hamburger und Berliner den Ausbau von Radwegen. Die beiden Stadtstaaten lagen damit auf den letzten Plätzen. Auf der Wunschliste weiter oben stand das Radnetz mit 38 Prozent bei den Einwohnern Mecklenburg-Vorpommerns. Die Daten wurden anlässlich des Weltfahrradtags erhoben, der am Donnerstag begangen wird.