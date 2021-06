Corona-Lockerungen

Bremer Lokale dürfen bis 1 Uhr öffnen

11.06.2021, 12:35 Uhr | t-online

Ein Außenbereich eines Lokales (Symbolbild): In einigen Bereichen gilt ein Ausschankverbot. (Quelle: Future Image/imago images)

In Bremen werden die Corona-Maßnahmen weiter gelockert. In vielen Bereichen gibt es Erleichterungen für Bürger und Gastronomen und Veranstalter.

Weil die Inzidenz in Bremen mittlerweile konstant unter dem Schwellenwert von 35 liegt, treten in der Hansestadt neue Corona-Lockerungen in Kraft. Für die Bremer Gastronomen heißt das: Ab Freitag dürfen Lokale bis 1 Uhr nachts geöffnet sein.

Allerdings gilt in einigen Bereichen der Stadt ein Alkoholverkaufsverbot. Im Viertel und an der Schlachte darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr außer Haus verkauft und auch nicht verzehrt werden. Auch das Mitführen von Alkohol zwischen 1 Uhr und 6 Uhr ist verboten.

Hygienekonzepte müssen vorliegen

Auch für Theater, Konzerthäuser und Kinos gibt es neue Bestimmungen. Wenn ein Hygienekonzept vorliegt und die Corona-Maßnahmen eingehalten werden, ist ein Betrieb möglich. Bis zu 100 Menschen dürfen sich gleichzeitig in einem Saal aufhalten. Unter freiem Himmel dürfen Veranstaltungen sogar mit bis zu 250 Personen durchgeführt werden.

Auch für private Treffen gibt es in Bremen neue Richtlinien. Nun heißt es: Entweder dürfen sich beliebig viele Personen aus zwei Haushalten oder zwei Haushalte mit beliebig vielen Personen treffen. Sport kann mit 30 Teilnehmenden im Freien wieder stattfinden, in geschlossenen Räumen nur mit zehn Personen.