Reanimation gescheitert

15-jähriger Junge ertrinkt in Bremer See

15.06.2021, 10:07 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte bei der Unglücksstelle am Achterdieksee in Bremen: Dort ertrank ein 15-Jähriger. (Quelle: Butt)

In Bremen hat es einen Badeunfall gegeben, bei dem ein 15-Jähriger ums Leben gekommen ist. Er konnte nicht wiederbelebt werden.

Ein 15-jähriger Junge ist in Bremen am Achterdieksee gestorben. Er sei am Montag im Wasser untergegangen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.



Rettungskräfte bringen den 15-Jährigen zum Krankenwagen: Den Einsatz beobachteten zahlreiche Schaulustige. (Quelle: Butt)



Der Junge sei dann zwar aus dem See geborgen worden, konnte aber von den Einsatzkräften nicht mehr reanimiert werden. Viele Schaulustige waren den Angaben einer Sprecherin der Polizeipressestelle vom Dienstagmorgen zufolge vor Ort gewesen und hatten den Vorfall beobachtet.



Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.