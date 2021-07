Zurück beim Eigentümer

Känguru in Delmenhorst eingefangen

08.07.2021, 07:25 Uhr | dpa

Ein Känguru hockt in einer Wohnsiedlung in Delmenhorst auf einer Straße: Mehrere Menschen haben in der Nacht zum Mittwoch ein Känguru gesichtet. Es konnte erst in der folgenden Nacht eingefangen werden. (Quelle: Polizei Delmenhorst/dpa)