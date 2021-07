Ermittlungen wegen Brandstiftung

Drei Autos in Bremen in Flammen

08.07.2021, 10:16 Uhr | t-online

Auf einem Parkplatz an der Hohnholtstraße in Bremen-Hastedt brennen zwei Autos: Auch ein weiterer Wagen hat in der selben Nacht gebrannt. (Quelle: Christian Butt)

In Bremen haben in der Nacht zu Donnerstag drei Autos gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Zeugenhinweise.

In der Bremer Neustadt und in Hastedt haben in der Nacht zu Donnerstag drei Fahrzeuge gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Demnach hat eine Anwohnerin gegen 1.15 Uhr Flammen an einem geparkten Tesla in der Neustadtscontrescarpe bemerkt. Sie konnte das Feuer noch mit einem Eimer Wasser löschen, bevor es sich weiter ausbreitete, heißt es in der Mitteilung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Kurze Zeit später mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr erneut ausrücken. Gegen 2.45 Uhr brannte ein Ford Fiesta einer Carsharing-Firma in der Hohnholtstraße vollständig aus. Die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug über und auch eine Hausfassade wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und nimmt Zeugenhinweise unter 0421 362-3888 entgegen.