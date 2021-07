Bremen

Bremens Innensenator erhält Preis für Mut in der Politik

30.07.2021, 02:43 Uhr | dpa

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) erhält am heutigen Mittag (12.00 Uhr) als Erster den Positivpreis des Steuerzahlerbundes für Mut und Entschlossenheit in der Politik. Mäurer werde ausgezeichnet für sein mutiges Engagement zur finanziellen Beteiligung des Profifußballs am besonderen Polizeiaufwand bei Hochrisikospielen, teilte der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen am Dienstag mit. Mäurer hatte durch mehrere Gerichtsinstanzen durchgesetzt, dass sich die Deutsche Fußball Liga an Polizeimehrkosten bei Hochrisikospielen beteiligen muss.