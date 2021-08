Garagenfund

Mutter und Sohn verursachen Großalarm

26.08.2021, 07:59 Uhr | t-online, mtt, dpa

Eine 83-Jährige und ihr Sohn waren auf dem Weg zu einer Mülldeponie. Im Auto wurde ihnen schlecht – sie transportierten ohne es zu wissen hochkonzentrierte Salzsäure.

Gefahrgut-Großalarm in Jever: Eine 83-Jährige Frau und ihr 56-jähriger Sohn hatten am Mittwoch ihre Garage aufgeräumt, dabei allerhand Behälter mit Farben, Reinigern, Ölen und weiteren unbekannten Substanzen gefunden.

Diese wollte sie auf der Mülldeponie entsorgen. Auf der Fahrt dorthin wurde ihnen aber plötzlich übel und sie mussten stark husten. Eine der Flüssigkeiten war ausgelaufen: hochkonzentrierte Salzsäure.

Totalschaden am Auto, Straße fünfeinhalb Stunden gesperrt



Die Mutter und ihr Sohn aus Friesland hielten in Jever an. Die Feuerwehr rückte mit einem Gefahrgutzug an. Die beiden Autoinsassen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, eine weitere ärztliche Behandlung war laut Polizei nicht nötig.

Das Auto, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Wegen der ausgetretenen Säure wurde der Bereich in einem Umkreis von 50 Metern für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt.



Die Feuerwehr und eine Spezialfirma kümmerten sich um die Sicherung und Entsorgung. Insgesamt waren 60 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.