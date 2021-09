Nach Fahrraddiebstahl

Mann beißt Polizisten bei Festnahme

03.09.2021, 11:59 Uhr | t-online

Vor einem Supermarkt in Bremen hat ein Mann ein Fahrrad gestohlen. Als ihn die Polizei schnappte, wehrte er sich heftig gegen eine Festnahme. Dabei wurden zwei Beamte verletzt.



In Bremen hat ein Mann bei seiner Festnahme zwei Polizeibeamte in den Finger und den Arm gebissen. Am Mittwochnachmittag soll der 23-Jährige nach Angaben der Polizei ein Fahrrad vor einem Supermarkt in der Straße In der Vahr entwendet haben. Ein Zeuge beobachtete das Ganze und alarmierte die Polizei.



Die Einsatzkräfte konnten ihn an der Eislebener Straße stoppen. Dort versuchte der mutmaßliche Dieb zu fliehen und stürzte, dabei fiel weiteres Diebesgut aus seiner Tasche.

Mehrere Anzeigen gegen mutmaßlichen Dieb

Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann heftig und schlug und trat zunächst um sich. Dann biss er einem 34-jährigen Polizisten in den Oberarm und einer 25-Jährigen in den Finger. Beide wurden leicht verletzt.

Verstärkungskräfte konnten den Mann schließlich überwältigen und auf das Polizeirevier bringen. Dort wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahls gegen ihn angefertigt. Zudem händigten die Beamten der 30-Jährigen ihr gestohlenes Fahrrad wieder aus.