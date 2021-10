Bremen

Nominiertenliste für Wettbewerb Bremer Fernsehpreis steht

04.10.2021, 13:17 Uhr | dpa

17 Beiträge aus dem deutschsprachigen Regionalfernsehen gehen dieses Jahr beim ARD-Regionalwettbewerb ins Rennen um den Bremer Fernsehpreis. Die Nominierungskommission wählte die Produktionen aus 90 Einsendungen aus, wie Radio Bremen am Montag mitteilte. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 12. November in Bremen bekannt gegeben.

Die Nominierungen im Einzelnen:

Kategorie "Bester Beitrag vom Tag für den Tag"

• "Bedrohliche Kälte – Obdachlose in Not" (Lokalzeit Ruhr, 8.02.2021, WDR, Essen)

• "Privatpartys", (Abendschau, 17.10.2020 rbb, Berlin)

• "Personal am Limit – Auf der Intensivstation im Corona-Hotspot" (Lokalzeit OWL, 14.12.2020, WDR, Bielefeld)

• "Ode an das Grau", (Hessenschau, 19.11.2020, HR, Frankfurt)

Kategorie "Beste Moderation"

• Volker Wieprecht (Abendschau, 30.08.2020, rbb, Berlin)

• Marvin Fischer, (Maintower, 4.11.2020, HR, Frankfurt)

• Désirée Rösch, (Lokalzeit Essen, 25.03.2021, WDR, Essen)

Kategorie "Beste investigative Leistung"

• "Geheime Dokumente der Brebau: Wohnungen in Bremen nur für Weiße?", (buten un binnen, 20.05.2021, Radio Bremen)

• "Sicherheitsfirmen", (Abendschau, 30.06.2021, rbb, Berlin)

• "Mietzahlungen aus Ottweiler landen in der Karibik", (Aktueller Bericht, 03.02.2021, SR, Saarbrücken)

Kategorie "Bestes crossmediales Projekt"

• "Eure Fragen",(Aktuelle Stunde, 15.01.2021, WDR, Köln)

• "Meinungsmelder", (buten un binnen, 14.05.2021, Radio Bremen)

• "Corona hautnah", (Lokalzeit Bonn, 13.01.2021, WDR, Bonn)

Kategorie "Beste "leichte" Hand"

• "Besser so: Leben für das Rindvieh", (Lokalzeit aus Dortmund, 15.06.2021, WDR, Dortmund) •

• "Plausch in der Heißmangel", (Lokalzeit aus Düsseldorf, 05.01.2021, WDR, Düsseldorf)

• "Der Holzpenis", (Die Abendschau, 30.11.2020, BR, München)

• "Ganß allein: Tierfilmer", (MDR um 4, 28.07.2020, MDR, Leipzig)

Für die Kategorie "Beste Live-Reportage" gab es keine Nominierungen. Die Preisverleihungsshow wird vom ARD-Moderator und Jury-Vorsitzenden Frank Plasberg moderiert. Der Bremer Fernsehpreis wird mit Unterbrechungen seit 1974 vergeben.