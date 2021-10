Sieben Verletzte

Kneipengäste prügeln sich mit Tischen und Stühlen

31.10.2021, 14:11 Uhr | dpa

In einer Bremer Bar ist eine Prügelei zwischen Gästen eskaliert. Als die Angestellten dazwischengehen wollten, flogen Gegenstände durch die Luft. Die Polizei konnte vier Verdächtige festnehmen.

Bei einer Schlägerei in einer Bar in Bremen sind in der Nacht zum Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Darunter seien Gäste und Mitarbeiter, teilte die Polizei mit. Die Beamten mussten mit mehreren Einsatzwagen zu der Auseinandersetzung in der Bahnhofsvorstadt ausrücken. Vier Verdächtige im Alter von 21 und 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Zunächst attackierten junge Männer einen 25-Jährigen vor der Bar mit Fäusten, im Lokal traf er die Angreifer wieder – es kam zur Prügelei. Als Angestellte und Gäste dazwischen gingen, warfen die Gegner mit Flaschen, Stühlen und Tischen und flüchteten.

Mehrere Rettungskräfte versorgten die sieben Verletzten, die überwiegend Schnitt- und Schürfwunden erlitten hatten. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.