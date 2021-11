Zwei Rolex gestohlen

Mann in Wohnung mit Waffe und Faustschlägen überfallen

19.11.2021, 13:45 Uhr | t-online

In Bremen ist es zu einem brutalen Überfall gekommen: Ein Mann wurde von zwei Unbekannten in seiner Wohnung angegriffen, bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen 65-Jährigen in einer Wohnung in der Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Laut Polizei haben sie ihn dabei mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht sowie mit Faustschlägen im Gesicht verletzt.

Kurz vor Mitternacht haben die Täter den Mann in seine Wohnung in der Bürgermeister-Smidt-Straße gedrängt, als dieser sie gerade betreten wollte und ihn dann zu Boden gebracht. Er sei gefesselt und angeschrien worden. Einer der Männer habe ihm eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihm mit dem Tod gedroht.



Bremen: Duo stiehlt teure Rolex-Uhren

Die Männer haben die Wohnräume des Opfers durchwühlt und dabei zwei seiner teuren Armbanduhren der Marke Rolex, zwei Handys und eine Brieftasche geraubt. Einer der Räuber soll 1,90 Meter groß und kräftig gewesen sein, er habe einen Jogginganzug getragen. Der andere sei kleiner, etwa 1,70 Meter groß und ebenfalls mit einem Jogginganzug bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Bürgermeister-Smidt-Straße gemacht haben, sich unter der Nummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.