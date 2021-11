Bremen

22-Jähriger mit Schreckschusspistole schwer verletzt

28.11.2021, 12:16 Uhr | dpa

In Bremen-Mitte ist ein 22-Jähriger durch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 22-Jährige in der Nacht zum Samstag mit einem gleichaltrigen Mann in Ostertor unterwegs. Als sie einen Pub verließen, gerieten sie auf dem Gehweg in Streit mit zwei anderen Männern. Daraus entwickelte sich laut Polizei eine Rangelei, in deren Verlauf einer der beiden Unbekannten mehrmals mit der Schreckschusswaffe auf den 22-Jährigen feuerte. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Angreifer flüchten auf Fahrrädern. Die Polizei sucht nun nach ihnen und hat Ermittlungen aufgenommen.