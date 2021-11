Gebäude geräumt

Schule bricht Unterricht nach Bombendrohung ab

29.11.2021, 11:33 Uhr | t-online

In Rothenburg-Wümme musste eine Schule nach einer Bombendrohung geräumt werden. Die Polizei durchsucht das Gebäude nun nach möglichen Sprengsätzen.

An einer Schule in Rotenburg-Wümme bei Bremen ist am Montagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Das berichtete die Polizei auf Twitter. Demnach sei an der Berufsbildende Schule an der Verdener Straße die Mitteilung eingegangen, dass sich auf dem Gelände und im Schulgebäude gefährliche Sprengkörper befänden.

Die Schulleitung habe sofort entschieden, den Unterricht abzubrechen. "Schülerinnen und Schüler werden grundsätzlich gebeten nach Hause zu gehe", heißt es. Zum Zeitpunkt der Drohung hätten sich bereits etwa 40 Schüler vor dem Unterricht vor der Schule versammelt, berichtet die "Mopo".

Das Gelände wurde großräumig abgeriegelt. Aktuell durchsuchen Beamten mit zwei Sprengstoffhunden die Turnhalle neben der Schule nach verdächtigen Gegenständen.