Bremen

Baumann zu eigener Zukunft: Wird keine Prognosen geben

21.12.2021, 13:25 Uhr | dpa

Werder-Sportchef Frank Baumann steht am Spielfeldrand. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zukunft von Werder-Sportchef Frank Baumann ist weiterhin offen. "Es bleibt bei dem Zeitrahmen, den wir uns gesteckt haben. Wir wollten uns zunächst auf die letzten Spiele des Jahres konzentrieren. Jetzt kann sich jeder Gedanken machen", sagte Baumann nach dem 4:1-Sieg des Fußball-Zweitligisten im Spiel bei Hannover 96 dem Portal "Deichstube".

Im Laufe des Winters soll eine Entscheidung getroffen werden. "Von mir wird es keine Prognosen geben", sagte der 46-Jährige. Beide Parteien - sowohl der Aufsichtsrat, der für die Berufung des Geschäftsführers zuständig ist, als auch Baumann - haben sich noch nicht entschieden. Der Vertrag des Sportchefs läuft am 30. Juni aus.

Nach Abstiegsstrapazen, Impfpass-Affäre und etlichen Corona-Fällen hat Baumann seit seinem Dienstantritt anstrengende und bewegte Jahre als Geschäftsführer hinter sich. In den Fanszene gilt er als umstritten. In Aufsichtsratschef Marco Fuchs scheint er aber einen Unterstützer zu haben. "Ich bin von seiner Arbeit immer beeindruckt gewesen. Er macht das mit großer Ernsthaftigkeit und tiefer Analyse", sagte Fuchs in einem Interview mit der "Bild" Anfang Dezember.