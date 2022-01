Bremen

Werder gibt Njinmah Profivertrag und verleiht ihn

06.01.2022, 16:46 Uhr | dpa

Werder Bremen hat Nachwuchsstürmer Justin Njinmah mit dem ersten Profivertrag ausgestattet und den 21-Jährigen danach an die Reserve von Borussia Dortmund verliehen. Der Angreifer werde bis zum Ende der Saison 2022/23 für den BVB II in der 3. Liga spielen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Njinmah erzielte in der laufenden Regionalliga-Saison 14 Treffer für die Werder-Reserve.

"Justin hat bislang eine sehr gute Saison gespielt. Und wir trauen ihm durchaus zu, bei uns den Schritt in die Profi-Mannschaft zu schaffen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball und Scouting bei den Bremern. "Der Weg in die 3. Liga ist für ihn eine gute Möglichkeit, Spielpraxis auf noch höherem Niveau zu sammeln."